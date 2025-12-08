  1. В мире

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 декабря

08:12, 8 декабря 2025
Заседание инициировала Словения, которая в декабре председательствует в Совете Безопасности.
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 декабря
Совет Безопасности ООН 9 декабря проведет открытое заседание, посвященное ситуации в Украине. Об этом сообщила Постоянная миссия Словении при ООН, передает APA.

Заседание начнется в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в штаб-квартире ООН. Проведение обсуждения инициировала Словения, которая в декабре председательствует в Совбезе.

В Постоянной миссии Словении отметили, что инициативу поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея. Заседание созывается на основе национального обращения Словении.

Как известно, Словения с 1 декабря взяла на себя председательство в Совете Безопасности ООН, а украинское питання остается приоритетным на фоне продолжающейся российской агрессии.

