Умєров передасть Зеленському повний звіт про переговори із представниками США та всі документи
Секретар РНБО Рустем Умєров передасть Президенту Володимиру Зеленському повну інформацію про всі аспекти діалогу із США та всі документи.
Він зазначив, що разом з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим протягом кількох днів працював в США з представниками президента Дональда Трампа.
За словами Умєрова, українська сторона отримала повний пакет інформації щодо переговорів американської делегації в Москві, а також усі наявні проєкти пропозицій, які мають бути детально обговорені з Володимиром Зеленським.
Умєров наголосив, що метою роботи було забезпечити максимальну поінформованість українського керівництва для подальшої координації дій із партнерами:
«Разом маємо зробити все для достойного завершення цієї війни. Сьогодні передамо президентові України повну інформацію про всі аспекти діалогу та всі документи. Працюємо максимально інтенсивно».
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент заявив, що Умєров і Гнатов уже прямують до Європи. Там вони мають представити доповідь щодо того, наскільки США готові коригувати окремі елементи запропонованого мирного плану.
