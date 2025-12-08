Умєров передасть Зеленському повний звіт про переговори із представниками США та всі документи

Українська делегація отримала повний пакет інформації про перемовини США в Москві та драфти мирних пропозицій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Секретар РНБО Рустем Умєров передасть Президенту Володимиру Зеленському повну інформацію про всі аспекти діалогу із США та всі документи.

Він зазначив, що разом з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим протягом кількох днів працював в США з представниками президента Дональда Трампа.

За словами Умєрова, українська сторона отримала повний пакет інформації щодо переговорів американської делегації в Москві, а також усі наявні проєкти пропозицій, які мають бути детально обговорені з Володимиром Зеленським.

Умєров наголосив, що метою роботи було забезпечити максимальну поінформованість українського керівництва для подальшої координації дій із партнерами:

«Разом маємо зробити все для достойного завершення цієї війни. Сьогодні передамо президентові України повну інформацію про всі аспекти діалогу та всі документи. Працюємо максимально інтенсивно».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент заявив, що Умєров і Гнатов уже прямують до Європи. Там вони мають представити доповідь щодо того, наскільки США готові коригувати окремі елементи запропонованого мирного плану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.