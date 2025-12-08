Умеров передаст Зеленскому полный отчет о переговорах с представителями США и все документы

Украинская делегация получила полный пакет информации о переговорах США в Москве и проекты мирных предложений.

Секретарь СНБО Рустем Умеров передаст Президенту Владимиру Зеленскому полную информацию обо всех аспектах диалога с США и все документы.

Он отметил, что вместе с начальником Генштаба Андреем Гнатовым в течение нескольких дней работал в США с представителями президента Дональда Трампа.

По словам Умерова, украинская сторона получила полный пакет информации относительно переговоров американской делегации в Москве, а также все имеющиеся проекты предложений, которые должны быть детально обсуждены с Владимиром Зеленским.

Умеров подчеркнул, что целью работы было обеспечить максимальную осведомленность украинского руководства для дальнейшей координации действий с партнерами:

«Вместе мы должны сделать все для достойного завершения этой войны. Сегодня передадим Президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога и все документы. Работаем максимально интенсивно».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент заявил, что Умеров и Гнатов уже направляются в Европу. Там они должны представить доклад о том, насколько США готовы корректировать отдельные элементы предложенного мирного плана.

