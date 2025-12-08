  1. В Украине

Умеров передаст Зеленскому полный отчет о переговорах с представителями США и все документы

09:18, 8 декабря 2025
Украинская делегация получила полный пакет информации о переговорах США в Москве и проекты мирных предложений.
Умеров передаст Зеленскому полный отчет о переговорах с представителями США и все документы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретарь СНБО Рустем Умеров передаст Президенту Владимиру Зеленскому полную информацию обо всех аспектах диалога с США и все документы.

Он отметил, что вместе с начальником Генштаба Андреем Гнатовым в течение нескольких дней работал в США с представителями президента Дональда Трампа.

По словам Умерова, украинская сторона получила полный пакет информации относительно переговоров американской делегации в Москве, а также все имеющиеся проекты предложений, которые должны быть детально обсуждены с Владимиром Зеленским.

Умеров подчеркнул, что целью работы было обеспечить максимальную осведомленность украинского руководства для дальнейшей координации действий с партнерами:

«Вместе мы должны сделать все для достойного завершения этой войны. Сегодня передадим Президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога и все документы. Работаем максимально интенсивно».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент заявил, что Умеров и Гнатов уже направляются в Европу. Там они должны представить доклад о том, насколько США готовы корректировать отдельные элементы предложенного мирного плана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Рустем Умеров переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]