  1. Суд інфо

Збори суддів ВС у КАС обрали Миколу Гімона суддею до Великої Палати Верховного Суду

10:53, 8 грудня 2025
Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що суддя ВС у КАС Ігор Дашутін, якого обрали головою КАС ВС, подав заяву про відкликання з Великої Палати ВС.
Збори суддів ВС у КАС обрали Миколу Гімона суддею до Великої Палати Верховного Суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збори суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на три роки Миколу Гімона. Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що суддя ВС у КАС Ігор Дашутін, який входив до складу ВП ВС, подав заяву про відкликання з Великої Палати ВС.

Крім того, на зборах суддів внесено зміни до персонального складу судових палат. Ухвалено рішення про введення з 5 грудня судді Ігоря Дашутіна до складу судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС і виведення з 5 грудня судді Миколи Гімона зі складу цієї судової палати у зв’язку з обранням його суддею ВП ВС.

Також внесено зміни до персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат КАС ВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]