Збори суддів ВС у КАС обрали Миколу Гімона суддею до Великої Палати Верховного Суду

Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що суддя ВС у КАС Ігор Дашутін, якого обрали головою КАС ВС, подав заяву про відкликання з Великої Палати ВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збори суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на три роки Миколу Гімона. Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що суддя ВС у КАС Ігор Дашутін, який входив до складу ВП ВС, подав заяву про відкликання з Великої Палати ВС.

Крім того, на зборах суддів внесено зміни до персонального складу судових палат. Ухвалено рішення про введення з 5 грудня судді Ігоря Дашутіна до складу судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС і виведення з 5 грудня судді Миколи Гімона зі складу цієї судової палати у зв’язку з обранням його суддею ВП ВС.

Також внесено зміни до персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат КАС ВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.