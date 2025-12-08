Собрание судей ВС в КАС избрало Николая Гимона судьей Большой Палаты Верховного Суда

Такое решение принято в связи с тем, что судья ВС в КАС Игорь Дашутин, избранный председателем КАС ВС, подал заявление об отзыве из Большой Палаты ВС.

Собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде по результатам тайного голосования избрали в Большую Палату ВС с сроком на три года Николая Гимона. Такое решение принято в связи с тем, что судья ВС в КАС Игорь Дашутин, который входил в состав БП ВС, подал заявление об отзыве из Большой Палаты ВС.

Кроме того, на собрании судей внесены изменения в персональный состав судебных палат. Принято решение о введении с 5 декабря судьи Игоря Дашутина в состав судебной палаты по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей КАС ВС и выводе с 5 декабря судьи Николая Гимона из состава этой судебной палаты в связи с избранием его судьей БП ВС.

Также внесены изменения в персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат КАС ВС.

