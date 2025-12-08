  1. Суд инфо

Собрание судей ВС в КАС избрало Николая Гимона судьей Большой Палаты Верховного Суда

10:53, 8 декабря 2025
Такое решение принято в связи с тем, что судья ВС в КАС Игорь Дашутин, избранный председателем КАС ВС, подал заявление об отзыве из Большой Палаты ВС.
Собрание судей ВС в КАС избрало Николая Гимона судьей Большой Палаты Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде по результатам тайного голосования избрали в Большую Палату ВС с сроком на три года Николая Гимона. Такое решение принято в связи с тем, что судья ВС в КАС Игорь Дашутин, который входил в состав БП ВС, подал заявление об отзыве из Большой Палаты ВС.

Кроме того, на собрании судей внесены изменения в персональный состав судебных палат. Принято решение о введении с 5 декабря судьи Игоря Дашутина в состав судебной палаты по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей КАС ВС и выводе с 5 декабря судьи Николая Гимона из состава этой судебной палаты в связи с избранием его судьей БП ВС.

Также внесены изменения в персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат КАС ВС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]