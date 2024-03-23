Кто из кандидатов на должности судей Конституционного Суда признан добропорядочным: решение Совещательной группы экспертов

Следующий этап – письменное оценивание на определение уровня компетентности в сфере права, состоится 5 апреля.

Источник фото: Консультативная группа экспертов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совещательная группа экспертов 23 марта 2024 года определяла список кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей Украины и Верховной Рады, которые признаны добропорядочными и получили допуск к следующему этапу конкурса – письменному оцениванию на определение уровня компетентности в сфере права.

По итогам собеседований, состоявшихся со 2 по 8 марта, Совещательная группа экспертов определила список добропорядочных кандидатов.

Всего совещательная группа экспертов допустила к этапу экзамена трех кандидатов по квоте Съезда судей и шесть по квоте Верховной Рады.

Кандидаты по квоте Съезда судей, получившие допуск к следующему этапу:

Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ (також отримала допуск і за квотою Верховної Ради)

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Соответственно, негативные выводы получили кандидаты:

Бичков Ігор Геннадійович – суддя Ковпаківського районного суду міста Суми

Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

Ратуш Володимир Борисович – адвокат

Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області

Что касается кандидатов на должности судей КСУ по квоте Верховной Рады, то результаты следующие.

Кандидати по квоті Верховної Ради, які отримали допуск до наступного етапу:

Барабаш Юрій Григорович – академік-секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник Програми підтримки України ОБСЕ

Різник Сергій Васильович – проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І. Франка. Професор кафедри конституційного права ЛНУ ім. І. Франка.

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності другого управління Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив НАБУ

Соответственно, негативные выводы получили:

Андрейчук Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області

Войнарівський Микола Миколайович – суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області

Камінська Наталія Василівна – професор Національного авіаційного університету, в 2020-2023 – головний консультант в Інституті законодавства Верховної Ради (нині – Дослідницька служба)

Кармаза Олександра Олександрівна – член Центральної виборчої комісії

Кириченко Юлія Миколаївна – член правління Центру політико-правових реформ, старший юрист ТОВ, займається підприємницькою діяльністю в сфері права

Любченко Павло Миколайович – головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Музика Максим Васильович – суддя Господарського суду Хмельницької області

Назаров Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

Павліш Павло Васильович – народний депутат, заступник голови Комітету з питань правової політики («Слуга народу»). До цього працював на різних посадах на підприємствах (юрисконсульт ТОВ «Авто-Електромаш», ТДВ «Херсонський електромеханічний завод» тощо)

Радутний Олександр Едуардович – адвокат, член Вченої ради Інституту прокуратури та кримінальної юстиції НЮУ імені Ярослава Мудрого

Рогатюк Ігор Володимирович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України (раніше працював у Національній академії прокуратури)

Савчин Михайло Васильович – директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду

Следует отметить, что в соответствии с условиями отбора судей КСУ, из-за нехватки кандидатов на одну из вакантных должностей судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей, Совет судей Украины теперь должен объявить новый конкурс.

Следующий этап конкурса – письменное оценивание на определение уровня компетентности в сфере права, состоится 5 апреля 2024 года. Оценивание будет проходить одновременно для всех кандидатов с соответствующей online трансляцией.

Отметим, что другие кандидаты на должности судей КСУ по квоте как Съезда судей, так и Верховной Рады, ранее прекратили участие в конкурсе по собственному желанию.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.