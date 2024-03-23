Ограниченно годных после повторного медосмотра могут отправить на фронт, – Вениславский

Мужчины, которых ранее признали ограниченно годными, после повторного медосмотра могут пополнить вакантные места в боевых бригадах.

Источник фото: sluga-narodu.com

Как первой заметила "Судебно-юридическая газета", при принятии в качестве закона законопроекта № 10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, неожиданно добавили норму, согласно которой, ограниченно годные мужчины должны в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр.

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский во время телемарафона отметил, что ограниченно годных могут отправить в боевые подразделения.

"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если будут пригодны, и должны пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", - сказал нардеп.

Вениславский также обратил внимание на то, что эта норма ранее часто использовалась для пересечения границы. Он считает, что повторное прохождение медицинского осмотра поможет уменьшить коррупционные риски.

"Они могут быть мобилизованными, если будут признаны годными, и тем самым пополнить, те вакантные места в боевых бригадах", - заявил Вениславский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.