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  1. В Україні

Обмежено придатних після повторного медогляду можуть відправити на фронт, – Веніславський

16:37, 23 березня 2024
Обмежено придатні чоловіки повинні будуть повторно пройти медогляд, аби підтвердити непридатність до військової служби.
Обмежено придатних після повторного медогляду можуть відправити на фронт, – Веніславський
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Як першою помітила «Судово-юридична газета», при прийнятті як закону законопроекту № 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, несподівано додали норму, згідно з якою, обмежено придатні чоловіки повинні протягом 9 місяців пройти повторний медогляд.

Згідно з цим законопроєктом, військовозобов'язані, які були визнані «обмежено придатними», зможуть пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців. Також виключено слова «або обмежену придатність» з п. «б» ч. 3 статті 26.

Народний депутат Федір Веніславський під час телемарафону зауважив: «Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і повинні поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах».

Веніславський також звернув увагу на те, що ця норма раніше часто використовувалася для перетину кордону. Він вважає, що повторне проходження медичного огляду допоможе зменшити корупційні ризики.

«Вони можуть бути мобілізованими, якщо будуть визнані придатними, і тим самим поповнити, ті вакантні місця у бойових бригадах», – заявив Веніславський.

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