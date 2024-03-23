На Закарпатті суд обрав запобіжний захід переправнику

Чоловіка затримали, коли він намагався перевести з України до Словаччини двох порушників.

Державна прикордонна служба України повідомила, що суд обрав запобіжний захід переправнику військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Чоловіка взяли під варту на 60 діб із заставою понад 242 тис. грн. Про це поінформували у пресслужбі ДПСУ.

16 березня цього року правоохоронці затримали його «на гарячому». Він намагався перевести з України до Словаччини двох порушників.

У відомстві нагадали, що санкція статті 332 ККУ передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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