На Закарпатье суд избрал меру пресечения переправителю

Мужчину задержали, когда он пытался перевести из Украины в Словакию двух нарушителей.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что суд избрал меру пресечения переправителю военнообязанных мужчин за границу. Мужчину взяли под стражу на 60 суток с залогом более 242 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

16 марта этого года правоохранители задержали его «на горячем». Он пытался перевести из Украины в Словакию двух нарушителей.

В ведомстве напомнили, что санкция статьи 332 УКУ предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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