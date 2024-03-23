Украинцам напомнили о штрафах за сожжение мусора и сухой травы

За самовольное выжигание растительности гражданам грозит от 3060 до 21420 грн штрафа.

Фото: facebook.com/poltavapolice

Патрульная полиция Полтавской области напомнила гражданам о штрафах за сожжение мусора и сухой травы.

За такие действия предусмотрена административная ответственность:

- по статье 77-1 (Самовольное выжигание растительности или ее остатков) КУоАП гражданам грозит штраф от 3060 до 6120 гривен, а должностным лицам - от 15 300 до 21 420 гривен.

- по статье 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) КУоАП предусмотрено взыскание штрафов для граждан в размере от 340 до 1360 гривен, а для должностных лиц – от 850 до 1700 гривен.

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