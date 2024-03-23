Українцям нагадали про штрафи за спалення сміття та сухої трави

За самовільне випалювання рослинності громадянам загрожує від 3 060 до 21 420 грн штрафу.

Фото: facebook.com/poltavapolice

Патрульна поліція Полтавської області нагадала громадянам про штрафи за спалення сміття та сухої трави.

За такі дії передбачена адміністративна відповідальність:

- за статтею 77-1 (Самовільне випалювання рослинності або її залишків) КУпАП громадянам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень, а посадовим особам — від 15 300 до 21 420 гривень.

- за статтею 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП передбачено стягнення штрафів для громадян у розмірі від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб — від 850 до 1700 гривень.

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