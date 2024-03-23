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Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів

Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.

План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

  1. В Україні

Українцям нагадали про штрафи за спалення сміття та сухої трави

23:30, 23 березня 2024
За самовільне випалювання рослинності громадянам загрожує від 3 060 до 21 420 грн штрафу.
Українцям нагадали про штрафи за спалення сміття та сухої трави
Фото: facebook.com/poltavapolice
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Патрульна поліція Полтавської області нагадала громадянам про штрафи за спалення сміття та сухої трави.

За такі дії передбачена адміністративна відповідальність:

- за статтею 77-1 (Самовільне випалювання рослинності або її залишків) КУпАП громадянам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень, а посадовим особам — від 15 300 до 21 420 гривень.

- за статтею 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП передбачено стягнення штрафів для громадян у розмірі від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб — від 850 до 1700 гривень.  

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