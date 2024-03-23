У МОН назвали кількість шкіл, які втратять державне фінансування

Вчителі малих шкіл в Україні залишаться без державних зарплат.

Джерело фото: glavcom

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення фінансування з державного бюджету зарплати вчителів, які працюють у школах з невеликою кількістю учнів, за винятком початкових закладів освіти.

Згідно з новими правилами, починаючи з 1 вересня 2025 року, це обмеження стосуватиметься шкіл, де навчається менше 45 учнів, а з 1 вересня 2026 року – шкіл з меншою кількістю учнів, ніж 60.

Як пише «Українська правда» за даними Міністерства освіти і науки, наразі в Україні існують такі школи за даними ДНУ «Інститут освітньої аналітики»:

468 гімназій з меншею ніж 45 учнями;

1012 гімназій з меншею ніж 60 учнів;

71 ліцей з меншею ніж 45 учнів;

193 ліцеї з меншею ніж 60 учнів.

Отже, зараз в Україні функціонує 539 шкіл, на які поширюватимуться нові правила у 2025 році, та 1205 шкіл, які потраплять під ці обмеження у 2026 році.

Місцеві органи самоврядування матимуть можливість приймати рішення щодо цих шкіл, зокрема, організувати транспорт учнів до найближчої великої школи або оплачувати зарплату вчителям за рахунок місцевих бюджетів. Громади все ще отримуватимуть кошти на освіту всіх дітей, але не зможуть витрачати їх на підтримку маленьких шкіл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.