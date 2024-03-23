На Закарпатті 19-річна дівчина зарізала свого батька

Між 52-річним чоловіком та його 19-річною донькою виник конфлікт, у ході якого остання схопила ніж та нанесла батькові удар в область шиї.

У Мукачеві 19-річну дівчину підозрюють у вбивстві свого 52-річного батька, передає пресслужба Нацполіції.

За даними слідчих, 22 березня у одній з квартир багатоповерхового будинку донька під час сварки вдарила чоловіка ножем в область шиї.

Про смерть чоловіка внаслідок ножового поранення правоохоронців сповістили медики.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Ніж, яким дівчина вдарила батька, правоохоронці вилучили. Наразі дівчину затримали, триває слідство.

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