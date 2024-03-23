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Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

На одну из должностей судей КСУ по квоте Съезда судей будет новый конкурс – Совещательная группа экспертов

Добропорядочных кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей хватило только на одну вакансию.

План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

Верховный Суд объяснил, в каких случаях имеет место состав преступления по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей врачом

В случае, когда тяжелые последствия для больного не связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных обязанностей, а наступили в результате других обстоятельств, ответственность по ст. 140 УК исключается.

  1. В Украине

На Закарпатье 19-летняя девушка зарезала своего отца

22:58, 23 марта 2024
Между 52-летним мужчиной и его 19-летней дочерью возник конфликт, в ходе которого последняя схватила нож и нанесла отцу удар в область шеи.
На Закарпатье 19-летняя девушка зарезала своего отца
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В Мукачево 19-летнюю девушку подозревают в убийстве своего 52-летнего отца, передает пресс-служба Нацполиции.

По данным следователей, 22 марта в одной из квартир многоэтажного дома дочь во время ссоры ударила мужчину ножом в область шеи.

О смерти мужчины в результате ножевого ранения правоохранителей известили медики.

Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Нож, которым девушка ударила отца, стражи порядка изъяли. Девушку уже задержали, продолжается следствие.

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