На Закарпатье 19-летняя девушка зарезала своего отца

Между 52-летним мужчиной и его 19-летней дочерью возник конфликт, в ходе которого последняя схватила нож и нанесла отцу удар в область шеи.

В Мукачево 19-летнюю девушку подозревают в убийстве своего 52-летнего отца, передает пресс-служба Нацполиции.

По данным следователей, 22 марта в одной из квартир многоэтажного дома дочь во время ссоры ударила мужчину ножом в область шеи.

О смерти мужчины в результате ножевого ранения правоохранителей известили медики.

Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Нож, которым девушка ударила отца, стражи порядка изъяли. Девушку уже задержали, продолжается следствие.

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