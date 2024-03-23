В Испании суд временно запретил Telegram

Испанский суд наложил временный запрет на Telegram из-за нарушения авторских прав.

Источник фото: EPA\UPG

Национальный суд Испании постановил временно заблокировать мессенджер Telegram в стране из-за обвинений его в распространении пиратского контента. Решение суда стало ответом на жалобу от Mediaset, Antena 3, Movistar и Egeda, которые обвиняют платформу в размещении контента, защищенного авторским правом, без надлежащего разрешения. Об этом сообщает elDiario.

Судья Национального суда Сантьяго Педрас принял решение о блокировке Telegram в качестве меры пресечения после того, как ответственные за мессенджер не ответили на требования судьи. Хотя на момент решения платформа продолжала работать в Испании, ожидается, что эта блокировка вступит в силу в течение двух дней.

Указано, что медиакомпании EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus подали иск в суд, обвиняя Telegram в нарушении авторских прав. К сожалению, Telegram не предоставил суду достаточной информации по этому вопросу, что побудило суд принять решение о временной блокировке мессенджера для дальнейшего расследования.

Блокировка Telegram будет применена ко всем операторам связи в Испании, а точное время этой меры пока неизвестно. Однако, по данным источников, это должно произойти до конца текущей недели.

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