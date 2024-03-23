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Как подать апелляционную жалобу на решение суда: разъяснение

17:32, 23 марта 2024
Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней, а на определение суда – в течение 15 дней со дня его провозглашения.
Как подать апелляционную жалобу на решение суда: разъяснение
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Черкасский апелляционный суд напомнил процедуру подачи апелляции и какие документы для этого требуются. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Апелляционные суды пересматривают в апелляционном порядке судебные решения местных судов, которые находятся в пределах соответствующего апелляционного округа (территории, на которую распространяются полномочия соответствующего апелляционного суда).

Строк на апеляційне оскарження

1) Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, а на ухвалу суду - протягом 15 днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

2) Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження з дня вручення повного рішення/ухвали суду.

3) Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Форма:

Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

Зміст апеляційної скарги

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) Назву суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;

2) Відомості про позивача та відповідача (ПІБ, адреса, індекс, номер та серія паспорта, тд.);

3) Рішення або ухвала, що оскаржуються;

4) Обґрунтування незгоди з рішенням суду першої інстанції;

5) Нові обставини, докази, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

6) Клопотання особи, яка подала скаргу;

7) Дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;

8) Перелік доданих документів.

Додатки до апеляційної скарги

1) Довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;

2) Копія апеляційної скарги для всіх учасників справи;

3) Квитанція про сплату судового збору;

4) Докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності);

5) Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

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