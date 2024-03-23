Сообщал о готовящемся взрыве на вокзале, ТРЦ и училище: во Львове будут судить серийного минера

Теперь серийному минеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Во Львове будут судить злоумышленника, который пять раз предоставлявшего ложные сообщения о заминировании различных объектов. Об этом сообщила Киберполиция.

Правоохранители установили, 12 и 17 декабря 17-летний житель Львова сообщил о заминировании двух разных львовских торгово-развлекательных центров, 18 декабря – о подготовке взрыва на Главном железнодорожном вокзале во Львове, 19-декабря – о заминировании одного из львовских университетов, а 22 – училища.

Отмечается, что по указанным адресам работали специалисты-взрывотехники, следственно-оперативные группа и сотрудники других служб полиции Львовщины, проводились обследования, эвакуации, прекращалась работа заведений.

Обвинительные акты в отношении молодого человека направлены на рассмотрение суда. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

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