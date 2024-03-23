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Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

На одну из должностей судей КСУ по квоте Съезда судей будет новый конкурс – Совещательная группа экспертов

Добропорядочных кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей хватило только на одну вакансию.

План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

Верховный Суд объяснил, в каких случаях имеет место состав преступления по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей врачом

В случае, когда тяжелые последствия для больного не связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных обязанностей, а наступили в результате других обстоятельств, ответственность по ст. 140 УК исключается.

  1. В Украине

Сообщал о готовящемся взрыве на вокзале, ТРЦ и училище: во Львове будут судить серийного минера

22:00, 23 марта 2024
Теперь серийному минеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Сообщал о готовящемся взрыве на вокзале, ТРЦ и училище: во Львове будут судить серийного минера
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Во Львове будут судить злоумышленника, который пять раз предоставлявшего ложные сообщения о заминировании различных объектов. Об этом сообщила Киберполиция.

Правоохранители установили, 12 и 17 декабря 17-летний житель Львова сообщил о заминировании двух разных львовских торгово-развлекательных центров, 18 декабря – о подготовке взрыва на Главном железнодорожном вокзале во Львове, 19-декабря – о заминировании одного из львовских университетов, а 22 – училища.

Отмечается, что по указанным адресам работали специалисты-взрывотехники, следственно-оперативные группа и сотрудники других служб полиции Львовщины, проводились обследования, эвакуации, прекращалась работа заведений.

Обвинительные акты в отношении молодого человека направлены на рассмотрение суда. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

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