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Парламент рассмотрит законопроект об обязательном декларировании иностранного гражданства кандидатами на государственные должности

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  1. В Украине

В Харьковской области возможны отключения света по графикам: жителей просят подготовиться

15:25, 23 марта 2024
Жителей Харьковской области также призвали снизить нагрузку на энергосеть.
В Харьковской области возможны отключения света по графикам: жителей просят подготовиться
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области могут ввести отключение света по графику для стабилизации ситуации в регионе. Видеообращение он обнародовал в соцсетях.

Он отметил, что разрушения в результате вражеской атаки 22 марта очень серьезны. В некоторых частях Харькова вернули свет, но работы продолжаются. В скором времени планируется выйти на пик мощностей.

«Следует заранее подготовиться к возможному повторному исчезновению света: заряженные павербанки, необходимые для вас запасы питьевой и технической воды, пищи», - предупредил Синегубов.

Энергетики призывают жителей Харьковской области снизить нагрузку на энергосеть.

«Возможны и временные плановые отключения по техническим причинам, чтобы присоединить как можно больше потребителей», - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

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