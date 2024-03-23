путин заявил, что Украина якобы готовилась принять стрелков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холл»

Российский диктатор владимир путин вышел с обращением к гражданам рф относительно теракта, произошедшего в Подмосковье вечером 22 марта.
Во время обращения он объявил 24 марта днем общенационального траура в россии.
Диктатор также заявил, что якобы «украинская сторона подготовила окно» для того, чтобы нападавшие могли скрыться с территории россии. Однако, по словам путина, все четыре исполнителя теракта задержаны.
Также путин пообещал установить всех заказчиков теракта, которые «понесут справедливое наказание».
Напомним, в МИД Украины ранее категорически отвергли все обвинения, которые начали раздаваться от российских официальных лиц, вроде бы «причастности» Украины. Эти тезисы также возразил советник главы Офиса Президента и представитель ГУР.
Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».
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