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На базе Реестра «Оберег» введут электронный военный билет – Минобороны работает над ним вместе с проектом ЕС

Минобороны вместе партнерами работает над созданием Электронного военного билета, который будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он состоит на учете и пригоден ли к службе.

Освобождение от уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и перевозку каннабиса – позиция Верховного Суда

Основанием для освобождения от уголовной ответственности в таком случае является добровольное обращение в лечебное учреждение больного наркоманией и начатое им лечение от наркомании.

У НАБУ поинтересовались, сколько рабочих дней фактически работал судья Верховного Суда Виктор Пророк и действительно ли он в составе ДФТГ

Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд относительно того, ходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк на работу и чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Парламент рассмотрит законопроект об обязательном декларировании иностранного гражданства кандидатами на государственные должности

В частности, предлагается установить, что в Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия не может быть принято лицо, имеющее гражданство иностранного государства.

Верховный Суд объяснил, какие судебные эксперты могут привлекаться к проведению судебных экспертиз

При каких условиях к судебным экспертизам, кроме проводимых исключительно государственными специализированными учреждениями, могут привлекаться также судебные эксперты, не являющиеся работниками этих учреждений – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

путин заявил, что Украина якобы готовилась принять стрелков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холл»

15:07, 23 марта 2024
По словам российского диктатора, Украина якобы «готовила окно», чтобы принять террористов.
путин заявил, что Украина якобы готовилась принять стрелков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холл»
Фото: espreso.tv
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Российский диктатор владимир путин вышел с обращением к гражданам рф относительно теракта, произошедшего в Подмосковье вечером 22 марта.

Во время обращения он объявил 24 марта днем общенационального траура в россии.

Диктатор также заявил, что якобы «украинская сторона подготовила окно» для того, чтобы нападавшие могли скрыться с территории россии. Однако, по словам путина, все четыре исполнителя теракта задержаны.

Также путин пообещал установить всех заказчиков теракта, которые «понесут справедливое наказание».

Напомним, в МИД Украины ранее категорически отвергли все обвинения, которые начали раздаваться от российских официальных лиц, вроде бы «причастности» Украины. Эти тезисы также возразил советник главы Офиса Президента и представитель ГУР.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

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