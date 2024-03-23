В МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї

МЗС категорично заперечує причетність України до стрілянини в ТЦ «Крокус Сіті Холл».

В Міністерстві закордонних справ України категорично відкинули звинувачення, що почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в ТЦ «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську. Заява МЗС була зроблена на офіційному сайті українського зовнішньополітичного відомства.

У відомстві заявили, що такі звинувачення є спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства.

«Російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році. Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців у результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів і тортур», - заявляють у відомстві.

У МЗС також закликали міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.

Раніше у США заявили про причетність ІДІЛ до стрілянини у «Крокус Сіті Холл».

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