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  1. У світі

У США підтвердили причетність ІДІЛ до стрілянини у «Крокус Сіті Холл»

08:12, 23 березня 2024
Американська розвідка має підтвердження, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт.
У США підтвердили причетність ІДІЛ до стрілянини у «Крокус Сіті Холл»
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У США підтвердили причетність терористів ІДІЛ до стрілянини в торговому центрі «Крокус Сіті Холл» у російському місті Красногорськ, яка сталася 23 березня, передає The New York Times.

Американські контртерористичні спецслужби повідомили, що після періоду відносного затишшя ісламська держава намагається збільшити кількість зовнішніх атак.

Більшість цих планів у Європі вдалося зірвати, що дало підстави вважати, що можливості угруповання зменшилися.

 «ІДІЛ була зациклена на росії протягом останніх двох років, часто критикуючи володимира путіна у своїй пропаганді… ІДІЛ звинувачує Кремль у тому, що на його руках кров мусульман, посилаючись на інтервенції Москви в Афганістані, Чечні та Сирії», — сказав Колін Кларк, аналітик із питань боротьби з тероризмом у Soufan Group.

«Американська розвідка має підтвердження, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт, немає підстав сумніватися в цих твердженнях», - пише видання CBS News.

Крім того, американська офіційна особа підтвердила, що США надавало розвіддані росії про потенційну атаку в рамках «боргу про попередження» - зобов'язання між розвідувальними службами.

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