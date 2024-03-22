Під Москвою невідомі влаштували стрілянину у ТЦ: багато загиблих, відео

У торговому центрі «Крокус сіті Холл», що у російському Красногірську, сталася стрілянина.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п'ятницю, 22 березня, в торговому центрі «Крокус сіті Холл» під Москвою сталася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих. Відео з місця інциденту публікують у соцмережах.

За словами очевидців, близько 10 людей у камуфляжі відкрили стрілянину з автоматичної зброї.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждало 35 людей.

Також стало відомо, що внаслідок стрілянини могли загинути 15 людей. Торговий центр спалахнув, над ним видно чорний дим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.