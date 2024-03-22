Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто отримає відстрочку від мобілізації – стало відомо, які правки до законопроекту про мобілізацію погодив Комітет

Комітет визначився з питанням, хто з доглядачів отримає відстрочку від мобілізації

Внести ЛКК – виключити ЛКК з переліку декларантів: як законодавці вирішили змінити закон перед завершенням кампанії декларування

За тиждень до завершення кампанії декларування законотворці вирішили змінити перелік декларантів: що робити членам ЛКК.

Результатів спеціальних перевірок щодо кандидатів на посаду члена ВРП по квоті Президента немає досі – Етична рада

Етична рада повідомила, чому не відбуваються співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті Президента.

Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію

Кампанія декларування доходів та майна іноді приводить до несподіваних наслідків.

До Дисциплінарного статуту ЗСУ внесли зміни щодо присвоєння військових звань, протидії дискримінації і домаганням

Достроково присвоїти чергове військове звання можна буде лише за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше 3 місяців.

  1. В Україні

Ринок автобусних перевезень реформують: що зміниться для пасажирів

19:51, 22 березня 2024
Зміни мають зачепити мільйонів українців, які користуються послугами автобусних перевезень.
Ринок автобусних перевезень реформують: що зміниться для пасажирів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури презентувало реформу автобусних пасажирських перевезень. Зокрема, запровадять електронні черги та єдиний онлайн-портал для пасажирів.

«Реформа, яку ми запускаємо сьогодні – в першу чергу про якісний сервіс, прогнозованість у перевезеннях та чесність до пасажира і держави», – сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

 За його словами, перший крок – цифровізація сервісів та послуг, а також змін до нормативно-правової бази.

Реформа міжнародних автобусних перевезень складається як з продуктів та послуг для пасажира та перевізника, так і зі змін до профільних нормативних актів.

Зокрема, йдеться про:

Єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника

За допомогою цього порталу пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника та купити квиток, в разі потреби – залишити зворотній зв'язок. З 22 березня портал доступний для тестування, протягом квітня до нього будуть інтегруватись перевізники, щоб можливість придбати квиток була доступна на більшість маршрутів.

Запуск єЧерги для автобусів

Кожен регулярний автобус матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіку руху. Це дозволить вчасно реагувати на виклики, які можуть трапитися на кордоні і не тримати людей в очікуванні перед пунктами пропуску. Водночас система автоматично перевіряє дозвільні документи, щоб попередити нелегальні перевезення. Слотування для автобусів з вже доступне на трьох пунктах пропуску. Йдеться про «Ягодин – Дорогуськ», «Мамалига – Крива» та «Могилів-Подільський – Отач».

Онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів

Кабінет вже доступний до внутрішнього тестування перевізниками. Ключова мета – замінити паперову та бюрократизовану процедуру відкриття маршруту на швидку та повністю цифрову процедуру.

Оновлення правил перевезень та спрощення доступу до ринку

У першу чергу йдеться про зміни до профільного 75 Наказу Міністерства, наразі він вже перебуває на громадському обговоренні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Коваль
    Катерина Коваль
    голова конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду