Ринок автобусних перевезень реформують: що зміниться для пасажирів

Зміни мають зачепити мільйонів українців, які користуються послугами автобусних перевезень.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури презентувало реформу автобусних пасажирських перевезень. Зокрема, запровадять електронні черги та єдиний онлайн-портал для пасажирів.

«Реформа, яку ми запускаємо сьогодні – в першу чергу про якісний сервіс, прогнозованість у перевезеннях та чесність до пасажира і держави», – сказав віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, перший крок – цифровізація сервісів та послуг, а також змін до нормативно-правової бази.

Реформа міжнародних автобусних перевезень складається як з продуктів та послуг для пасажира та перевізника, так і зі змін до профільних нормативних актів.

Зокрема, йдеться про:

Єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника

За допомогою цього порталу пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника та купити квиток, в разі потреби – залишити зворотній зв'язок. З 22 березня портал доступний для тестування, протягом квітня до нього будуть інтегруватись перевізники, щоб можливість придбати квиток була доступна на більшість маршрутів.

Запуск єЧерги для автобусів

Кожен регулярний автобус матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіку руху. Це дозволить вчасно реагувати на виклики, які можуть трапитися на кордоні і не тримати людей в очікуванні перед пунктами пропуску. Водночас система автоматично перевіряє дозвільні документи, щоб попередити нелегальні перевезення. Слотування для автобусів з вже доступне на трьох пунктах пропуску. Йдеться про «Ягодин – Дорогуськ», «Мамалига – Крива» та «Могилів-Подільський – Отач».

Онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів

Кабінет вже доступний до внутрішнього тестування перевізниками. Ключова мета – замінити паперову та бюрократизовану процедуру відкриття маршруту на швидку та повністю цифрову процедуру.

Оновлення правил перевезень та спрощення доступу до ринку

У першу чергу йдеться про зміни до профільного 75 Наказу Міністерства, наразі він вже перебуває на громадському обговоренні.

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