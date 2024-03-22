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Кабмін уточнив перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання

19:34, 22 березня 2024
Уряд також продовжив період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня.
Кабмін уточнив перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання
Фото: informator.ua
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Міністерство соціальної політики України повідомило, що 22 березня Кабінет міністрів України уточнив перелік категорій ВПО, які матимуть право на отримання виплат на проживання протягом ще 6-місяців. Про це поінформували на офіційному сайті відомства.

Постанова уряду чітко передбачає, що, крім інших, мають право на продовження допомоги ще на 6 місяців також такі категорії людей: 

особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та родини, в яких такі особи проживають);

діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше 9 444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, до 6 років;

сім’ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

Особи які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

сім’ї пенсіонерів.

Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали особи, старші за 55 років.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 р. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня.

«Якщо ви підпадаєте під зазначені критерії і подасте заяву вже у травні, то допомога буде призначена  з місяця звернення, тобто також з травня», - пишуть у відомстві.

Також варто звернути увагу, що протягом 2-х місяців після призначення допомоги, ВПО, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості. Тобто стати стати на облік в Центр зайнятості (або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримати допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримати ваучер на навчання тощо).

Якщо після перепризначення допомоги, людина не зробить цього, – виплату допомоги буде припинено.

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