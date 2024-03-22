Кабмин уточнил перечень категорий ВПЛ, которые получают помощь на жительство

Правительство также продлило период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ до 30 апреля.

Фото: informator.ua

Министерство социальной политики Украины сообщило, что 22 марта Кабинет министров Украины уточнил перечень категорий ВПЛ, которые будут иметь право на получение выплат на проживание еще в течение 6 месяцев. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Постановление правительства четко предусматривает, что помимо прочих имеют право на продление помощи еще на 6 месяцев также следующие категории людей:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность (и семьи, в которых проживают такие лица);

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье меньше 9444 грн:

лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

Лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе

студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

семьи пенсионеров.

Кроме того, право на продление пособия на дополнительные 6 месяцев также получили лица старше 55 лет.

Также продлен период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ до 30 апреля 2024 г. При этом даже подающие заявления в апреле получат средства с учетом марта.

«Если вы подпадаете под указанные критерии и подадите заявление уже в мае, то помощь будет назначена с месяца обращения, то есть также с мая», - пишут в ведомстве.

Также стоит обратить внимание, что в течение 2-х месяцев после назначения помощи, ВПЛ, которые не работают и не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью, должны способствовать своей занятости. То есть стать на учет в Центр занятости (или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и начали соответствующую деятельность / или получить помощь на получение экономической самостоятельности / микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса / или получить ваучер на обучение и т.д.).

Если после переназначения помощи человек не сделает этого, выплата пособия будет прекращена.

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