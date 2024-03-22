Палата представителей США приняла бюджетный пакет для предотвращения шатдауна

Теперь бюджетный пакет на сумму 1,2 триллиона долларов должен одобрить Сенат.

В пятницу, 22 марта, Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах государственных ведомств на сумму 1,2 триллиона долларов всего за несколько часов до приостановки работы правительства, пишет AP.

За пакет отдали свои голоса 286 конгрессменов, против - 134. Теперь его должен одобрить Сенат, где надеются провести голосование позже в пятницу.

Спикер Майк Джонсон от республиканцев внес законопроект на рассмотрение по упрощенной процедуре, требующей поддержки двух третей голосов для его одобрения.

В издании утверждают, что законодатели в Сенате еще могут не успеть проголосовать за финансирование правительства до полуночи, поскольку процедура может занять время.

Напомним, 8 марта Конгресс США одобрил первый пакет законопроектов для предотвращения шатдауна. Законодатели США также ведут переговоры по второму пакету из шести законопроектов, включая финансирование американских военных, чтобы обеспечить полное финансирование всех федеральных агентств до 22 марта.

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