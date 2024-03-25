Галина Третьякова и Марьяна Безуглая предлагают вынести вопросы бронирования, в том числе работников судов, в отдельный закон

Народные депутаты Галина Третьякова и Марьяна Безуглая предлагают изложить в другой редакции нормы о предоставлении отсрочки и бронировании чиновников, полицейских, работников НАБУ, ГБР, БЭБ, прокуроров, работников судов и Службы судебной охраны.

В то время как в Комитете Верховной Рады по национальной безопасности продолжается рассмотрение более 4000 поправок к законопроекту Правительства 10449 о мобилизации, народные депутаты предлагают урегулировать некоторые вопросы военного учета, бронирования и т. д. отдельными законодательными актами.

При этом некоторые вопросы уже даже проголосованы – как это достаточно неожиданно для граждан произошло путем внесения поправок ко второму чтению в законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, по которым мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинский осмотр.

Итак, председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая 20 марта зарегистрировали законопроект 11096 по военному учету отдельных категорий граждан.

Они предлагают установить, что во время действия Указа Президента «Об общей мобилизации» граждане мужского пола, которые имеют специальные звания и проходят службу в Национальной полиции Украины, Государственном бюро расследований, Службе судебной охраны, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям , Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, органах прокуратуры, Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу Закона стать на военный учет военнообязанных в ТЦК по своему месту жительства.

В свою очередь руководители указанных органов обязаны организовать и обеспечить постановку на военный учет указанных лиц.

Соответствующие изменения по военному учету также предлагаются в закон о воинской обязанности.

Как предлагают урегулировать вопросы бронирования

Согласно законопроекту 11096, статью 25 Закона о мобилизации депутаты предлагают изложить в такой редакции.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских председателей – все военнообязанные;

государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления - не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

2) в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 этой части;

(Вместе с тем недостаточно понятно, кто в таком случае является «исключением», ведь если читать п. 2 буквально, то таким исключением являются все военнообязанные, работающие на государственной службе и имеющие категорию «А», «Б» или «В» – прим. ред.)

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объем бронирования военнообязанных, кроме пункта 1 части первой настоящей статьи, определяется настоящим Законом, актами Кабинета Министров Украины.

Военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, обязаны уточнить свои учетные данные по их бронированию через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Отсрочка для НАБУ, ГБР, БЭБ и других

Также в статье 23, которая регулирует отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, авторы предлагают определить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные забронированные на период мобилизации и на военное время за Национальной полицией Украины, Национальным антикоррупционным бюро Украины , Государственным бюро расследований, органами прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службой Украины, Службой судебной охраны.

При этом предлагается исключить из другого перечня (где речь не идет об условии бронирования) работников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.

Вместо этого – добавить в такой перечень Государственную службу транспорта, аппарата Министерства внутренних дел Украины и экспертов учреждений экспертной службы МВД.

Автор: Наталья Мамченко

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