НБУ планирует запретить субъектам хозяйствования получать наличку от физлиц без открытия счета

Нацбанк предлагает для общественного обсуждения изменения в проведении платежных операций.

В пятницу, 22 марта, Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

В частности, с целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует осовременить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте Украины, а именно исключить возможность обналичивания субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемыми путем перевода средств без открытие счета. Также предполагается:

обновить отдельные требования по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;

снизить сроки проведения Национальным банком соответствующих исследований.

Такие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине».

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