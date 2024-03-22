НБУ планує заборонити суб’єктам господарювання отримувати готівку від фізосіб без відкриття рахунку

Нацбанк пропонує для громадського обговорення зміни до проведення платіжних операцій.

У п’ятницю, 22 березня, Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Зокрема, з метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує осучаснити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України, а саме виключити можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. Також передбачається:

оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;

зменшити терміни проведення Національним банком відповідних досліджень.

Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.