Галина Третьякова та Мар’яна Безугла пропонують винести питання бронювання, зокрема працівників судів, в окремий закон

Народні депутати Галина Третьякова та Мар’яна Безугла пропонують викласти в іншій редакції норми про надання відстрочки та бронювання чиновників, поліцейських, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, прокурорів, працівників судів і Служби судової охорони

В той час, як у Комітеті Верховної Ради з національної безпеки триває розгляд більше 4000 поправок до законопроекту Уряду 10449 про мобілізацію, народні депутати пропонують врегулювати деякі питання військового обліку, бронювання та ін. окремими законодавчими актами.

При цьому деякі питання вже навіть проголосовані – як це досить несподівано для громадян відбулося шляхом внесення поправок до другого читання у законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, за якими чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Отже, голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова та член Комітету ВР з питань нацбезпеки Мар’яна Безугла 20 березня зареєстрували законопроект 11096 щодо військового обліку окремих категорій громадян.

Вони пропонують установити, що під час дії Указу Президента «Про загальну мобілізацію» громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання та проходять службу у Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Службі судової охорони, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, органах прокуратури, Державній податковій службі, Державній митній службі зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності Закону стати на військовий облік військовозобов’язаних у ТЦК за своїм місцем проживання.

В свою чергу, керівники вказаних органів зобов’язані організувати та забезпечити постановку на військовий облік вказаних осіб.

Відповідні зміни щодо військового обліку також пропонуються до закону про військовий обов’язок.

Як пропонують врегулювати питання бронювання

Відповідно до законопроекту 11096 статтю 25 Закону про мобілізацію депутати пропонують викласти у такій редакції.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

1) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії «А», голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобов’язані;

державної служби категорії «Б», «В», в органах місцевого самоврядування – не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах;

2) в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах за виключенням військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини;

(Разом із тим, не досить зрозуміло, хто у такому випадку є «виключенням», адже якщо читати п. 2 буквально, то таким виключенням є всі військовозобов’язані, які працюють на державній службі і мають категорію «А», «Б» чи «В» - прим. ред.)

3) на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

4) на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники, а також які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та організація бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних, крім пункту 1 частини першої цієї статті, визначається цим Законом, актами Кабінету Міністрів України.

Військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, зобов’язані уточнити свої облікові дані стосовно їх бронювання через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Відстрочка для НАБУ, ДБР, БЕБ та інших

Також у статті 23, яка регулює відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації автори пропонують визначити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за Національною поліцією України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органами прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною кримінально-виконавчою службою України, Службою судової охорони.

При цьому пропонується виключити з іншого переліку (де не йдеться про умову бронювання) працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України.

Натомість – додати до такого переліку Державну службу транспорту, апарату Міністерства внутрішніх справ України та експертів установ експертної служби МВС.

Автор: Наталя Мамченко

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