Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин

Также внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которыми исключены нормы об ограниченной пригодности.

Мужчины, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Так, ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности учел поправку авторства председателя Комитета Александра Завитневича, Федора Вениславского и других, согласно которой предусмотрено «установить, что граждане Украины, признанные ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе».

Во время голосования в пленарном зале данную поправку на подтверждение не ставили, поэтому она должна быть учтена и в финальном тексте, который будет идти на подпись к председателю Верховной Рады.

Также соответствующими поправками ко второму чтению в Законе «О воинской обязанности и военной службе» Комитет предложил исключить абзац 10 ч. 9 ст. 14, который предусматривает, что на районные (городские) комиссии по вопросам приписки возлагается снятие с военного учета призывников и взятие на военный учет военнообязанных граждан, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограничено пригодными в военное время.

В абзаце 5 ч. 10 ст. 14, устанавливающем, что «по результатам медицинского осмотра гражданина Украины и с учетом уровня его образовательной подготовки, личных качеств, рода деятельности и специальности комиссия по вопросам приписки может принять одно из следующих решений: непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время, подлежащее взятию на учет военнообязанных» слова «в мирное время, ограниченно годный в военное время, подлежит взятию на учет военнообязанных» исключены.

Таким образом, комиссия по приписке может принять решение о непригодности к военной службе (а норму относительно ограниченно пригодных исключили).

Также исключены слова «или ограниченную пригодность» из п. «б» ч. 3 статьи 26.

Эта норма регулировала, что военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву лиц офицерского состава, увольняются по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Следовательно, теперь останется только норма о непригодности.

Аналогично исключены слова об «ограниченной пригодности в военное время» из подпункта «б» пункта 1 ч. 4 ст. 26, по которой военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются с военной службы по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе в мирное время или ограниченной годности в военное время, за исключением случаев, определенных положениями о прохождении гражданами Украины военной службы.

Также исключена соответствующая норма об ограниченной годности из оснований прекращения контракта и увольнения с военной службы.

Кроме того, изъята соответствующая норма из ч. 6 ст. 26, которая устанавливает, что военнослужащие, которые проходят кадровую военную службу, увольняются с военной службы по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии, в частности об ограниченной пригодности к военной службе.

Также в п. 3 ч. 6 ст. 37, по которому исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины – в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки Украины – в соответствующем подразделении СВР) подлежат граждане Украины, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета слова «с исключением из военного учета» изъяты.

Таким образом, Верховная Рада решила не ожидать принятия законопроекта 10449 о мобилизации, который, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», также предусматривает повторный медосмотр для ограниченно годных. Финальный текст принятого законопроекта станет известен после его подписания спикером Верховной Рады.

Автор: Наталья Мамченко

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