Мужчин с инвалидностью II и III групп ждет переосмотр на пригодность к военной службе

Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, до конца 2024 года подлежат переосмотру на пригодность к военной службе – какая ответственность будет за отказ.

Источник фото: slovoproslovo.info

Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества, а также отсутствие конечности вследствие ее ампутации), до конца 2024 года подлежат переосмотру на пригодность к военной службе. Такой переосмотр предусмотрен законопроектом Кабмина 10449 об усилении мобилизации.

Переосмотр будет производиться на основании перечня болезней, состояний и физических недостатков, утвержденного Кабинетом Министров Украины по представлению Министерства здравоохранения совместно с Минобороны.

Также Кабмин предлагает установить, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому обследованию с целью определения пригодности к военной службе.

Следует отметить, что на рассмотрении парламента одновременно с законопроектом 10449 находится законопроект 10379, разработанный Минобороны, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс.

А именно, вносятся изменения в статью 336 УК, согласно которой отказ от прохождения медицинского осмотра будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним также, что переходные положения законопроекта 10449 предусматривают, что граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ, определяющего особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, стать на военный учет граждан Украины.

Граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства или в ЦНАП;

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту пребывания на военном учете;

независимо от места пребывания – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в ТЦК.

Граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сохраняют такое право до завершения текущего учебного года.

Напомним, по новому законопроекту лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью, смогут мобилизовать.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

Также этим законопроектом 10449 Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклоняющегося или ограничения в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кроме того, законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка. А мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва.

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Автор: Наталья Мамченко

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