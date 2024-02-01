Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью, смогут мобилизовать: при каких условиях

Если брат осуществляет уход за сестрой с инвалидностью II группы и больше нет других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, то по новому законопроекту его смогут мобилизовать.

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Лица, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы, должны иметь с таким лицом непосредственные родственные отношения, чтобы быть освобожденными от призыва. Если же речь идет об уходе за лицом с инвалидностью второй группы, то тут освобожден может быть лишь один человек и только первого родства. Так, если, например, брат осуществляет уход за сестрой с инвалидностью II группы и больше нет других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, его тоже могут мобилизовать.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект Кабмина 10449 о мобилизации.

Так, по действующему закону не подлежат призыву лица:

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, в соответствии с законом их содержать

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

После изменений в случае принятия законопроекта 10449 круг таких лиц сузится до:

опекуна лица, признанного судом недееспособным;

членов семьи первой ступени родства (не более одного) лица с инвалидностью I группы, занятых постоянным уходом за ней, а также членов семьи второй ступени родства (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или их физической несостоятельности), что подтверждается в порядке, установленном Кабмином;

(не более одного) лица с инвалидностью I группы, занятых постоянным уходом за ней, а также членов семьи (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или их физической несостоятельности), что подтверждается в порядке, установленном Кабмином; членов семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью II группы, занятых постоянным уходом за ней, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, что подтверждается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Напомним, что членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, его муж или жена, дети такого физического лица, в том числе усыновленные.

Членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, его бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Следовательно, в случае принятия законопроекта о мобилизации в нынешнем виде право на освобождение от призыва будут иметь не все лица, занятые уходом за лицом с инвалидностью, а только близкие родственники.

При этом освобождение не будут иметь члены семьи второй степени родства (например, братья и сестры), если речь идет об уходе за лицом с инвалидностью II группы.

Также изменения коснутся тех, кто ухаживает за родителями другого супруга. По действующему закону не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Кабмин предлагает убрать из этой нормы возможность ухода за родителями жены или мужа. Следовательно, эта норма будет звучать так: «занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

Также этим законопроектом 10449 Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклоняющегося или ограничения в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кроме того, законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка. А мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва.

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Автор: Наталя Мамченко

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