Налоговая напомнила, как осуществляется учет товарных запасов у ФЛП

Учет товарных запасов осуществляется ФЛП путем постоянного внесения в Форму ведения учета товарных запасов информации о поступлении и выбытии товаров на основании первичных документов.

Налоговая служба в Винницкой области напоминает, как осуществляется учет товарных запасов в ФЛП.

Как сообщается, физические лица – предприниматели на общей системе и предприниматели – плательщики единого налога, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, обязаны вести учет доходов и расходов по типовым формам и в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализует государственную финансовую политику и иметь подтверждающие документы о происхождении товара. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде.

Такие требования не распространяются на физических лиц – предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога и не зарегистрированных плательщиками налога на добавленную стоимость (кроме тех, которые осуществляют деятельность по реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения), ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней (органогенного образования и полудрагоценных камней).

Учет товарных запасов осуществляется ФЛП путем постоянного внесения в Форму ведения учета товарных запасов информации о поступлении и выбытии товаров на основании первичных документов, которые являются неотъемлемой частью такого учета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.