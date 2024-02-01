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БП ВС: Подход к определению юрисдикции споров в судебном порядке об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в зависимости от их целей обращения и наличия у заявителя определенных гражданских прав и обязанностей или возникновения публично-правовых споров с субъектами властных полномочий, неэффективный, поскольку это не будет способствовать надлежащему способу защиты нарушенного права заявителя.

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Налоговая напомнила, как осуществляется учет товарных запасов у ФЛП

08:18, 1 февраля 2024
Учет товарных запасов осуществляется ФЛП путем постоянного внесения в Форму ведения учета товарных запасов информации о поступлении и выбытии товаров на основании первичных документов.
Налоговая напомнила, как осуществляется учет товарных запасов у ФЛП
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Налоговая служба в Винницкой области напоминает, как осуществляется учет товарных запасов в ФЛП.

Как сообщается, физические лица – предприниматели на общей системе и предприниматели – плательщики единого налога, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, обязаны вести учет доходов и расходов по типовым формам и в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализует государственную финансовую политику и иметь подтверждающие документы о происхождении товара. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде.

Такие требования не распространяются на физических лиц – предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога и не зарегистрированных плательщиками налога на добавленную стоимость (кроме тех, которые осуществляют деятельность по реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения), ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней (органогенного образования и полудрагоценных камней).

Учет товарных запасов осуществляется ФЛП путем постоянного внесения в Форму ведения учета товарных запасов информации о поступлении и выбытии товаров на основании первичных документов, которые являются неотъемлемой частью такого учета.

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