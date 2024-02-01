Оккупанты вывезли из Мариуполя более 140 тысяч тонн ворованного зерна и металла, — Центр транспортных стратегий

Оккупированные порты на побережье Азовского моря россияне используют для вывоза краденной продукции с временно оккупированных территорий.

В прошлом году порт временно оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 140 тысяч тонн грузов – преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной в Украине. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь, сообщает Центр транспортных стратегий.

Как сообщается, оккупированные порты на побережье Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, захватчики используют для вывоза ворованной продукции с временно оккупированных территорий, а также по военному назначению – доставляя оружие и снаряжение.

Что касается маршрутов незаконного вывоза грузов, то сами россияне информируют, что из Мариуполя суда идут в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Севастополь. В перспективе планируют открыть маршруты в Ейск и Новороссийск.

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