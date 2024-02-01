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Неэффективным является подход к определению юрисдикции споров об установлении юридических фактов в зависимости от цели обращения, – позиция БП ВС

БП ВС: Подход к определению юрисдикции споров в судебном порядке об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в зависимости от их целей обращения и наличия у заявителя определенных гражданских прав и обязанностей или возникновения публично-правовых споров с субъектами властных полномочий, неэффективный, поскольку это не будет способствовать надлежащему способу защиты нарушенного права заявителя.

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  1. В Украине

Оккупанты вывезли из Мариуполя более 140 тысяч тонн ворованного зерна и металла, — Центр транспортных стратегий

07:59, 1 февраля 2024
Оккупированные порты на побережье Азовского моря россияне используют для вывоза краденной продукции с временно оккупированных территорий.
Оккупанты вывезли из Мариуполя более 140 тысяч тонн ворованного зерна и металла, — Центр транспортных стратегий
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В прошлом году порт временно оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 140 тысяч тонн грузов – преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной в Украине. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь, сообщает Центр транспортных стратегий.

Как сообщается, оккупированные порты на побережье Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, захватчики используют для вывоза ворованной продукции с временно оккупированных территорий, а также по военному назначению – доставляя оружие и снаряжение.

Что касается маршрутов незаконного вывоза грузов, то сами россияне информируют, что из Мариуполя суда идут в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Севастополь. В перспективе планируют открыть маршруты в Ейск и Новороссийск.

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