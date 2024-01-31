Виктория Нуланд отметила прогресс Украины в реализации реформ – Шмыгаль

На встрече с Викторией Нуланд обсудили реализацию реформ, в частности, антикоррупционную и корпоративную.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которая прибыла сегодня, 31 января, в Украину.

Отмечается, что стороны скоординировали совместную работу перед Многосторонней координационной платформой доноров.

Также Глава украинского Правительства отметил, что на встрече обсудили реализацию реформ, в частности, антикоррупционную и корпоративную. Виктория Нуланд в свою очередь отметила прогресс Украины в указанных вопросах.

«Тесно сотрудничаем с США и международными финансовыми учреждениями для привлечения необходимой финансовой поддержки», - сообщил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил американское правительство и народ за всестороннюю помощь.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявляла, что, несмотря на успехи ВСУ на фронте, следует осознавать, что война не закончится завтра, а потому союзникам Украины следует готовиться к длительному противостоянию с рф.

Источник фото: kmu.gov.ua

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