Союзники должны быть готовы к длительной борьбе Украины в противостоянии с рф — Нуланд

Виктория Нуланд заявила, что война не закончится завтра.

Фото: ukrinform.com

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что, несмотря на успехи ВСУ на фронте, следует осознавать, что война не закончится завтра, а потому союзникам Украины следует готовиться к длительному противостоянию с рф. Об этом она сказала 9 сентября на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

«Недавний визит в Киев госсекретаря Блинкена – а он посетил не только Киев – показал, что каким бы ни был серьезным успех и продвижение, за следующие несколько дней и недель, все не закончится. Перед нами длинный путь в развитии Украины. Мы должны быть готовы к этому и материально, и психологически», – сказала она.

Нуланд также отметила, «если Путин выиграет, это означает, что зло станет нормой для мира».

«Поэтому мы должны помогать Украине, ведь она находится на стороне добра и демократии», – заявила Нуланд, добавив, что «происходящее в Украине будет иметь последствия для всего мира».

Заместитель госсекретаря призвала партнеров активизировать поставки Украине оружия, а также усилия по восстановлению украинской экономики еще до завершения войны, в частности, обеспечив релокацию и запуск бизнеса на относительно безопасных территориях.

Ранее мы писали, что саммит G20 согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны рф против Украины.

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