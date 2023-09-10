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  1. В Україні

Союзники мають бути готові до тривалої боротьби України у протистоянні з рф – Нуланд

08:58, 10 вересня 2023
Вікторія Нуланд заявила, що війна не закінчиться завтра.
Союзники мають бути готові до тривалої боротьби України у протистоянні з рф – Нуланд
Фото: ukrinform.com
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Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що незважаючи на успіхи ЗСУ на фронті слід усвідомлювати, що війна не закінчиться завтра, а тому союзникам України слід готуватися до тривалого протистояння з рф. Про це вона сказала 9 вересня на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Нещодавній візит до Києва держсекретаря Блінкена - а він відвідав не лише Київ - показав, що яким би не був серйозним успіх і просування, за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові до цього і матеріально, і психологічно», - зауважила вона.

Нуланд також зазначила, «якщо Путін виграє, це означатиме, що зло стане нормою для світу».

«Тому ми маємо допомагати Україні, адже вона знаходиться на боці добра і демократії», – заявила Нуланд, додавши, що «те, що відбувається в Україні, матиме наслідки для всього світу».

Заступниця держсекретаря закликала партнерів активізувати поставки Україні зброї, а також зусилля з відновлення української економіки ще до завершення війни, зокрема забезпечивши релокацію та запуск бізнесу на відносно безпечних територіях.

Раніше ми писали, що саміт G20 погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни рф проти України. 

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