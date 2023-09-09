Лідери G20 погодили спільну декларацію зі згадкою про війну в Україні: головні тези

В документі наголошується, що застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.

У суботу, 9 вересня, на саміті G20 погодили спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни рф проти України. Про це повідомляє Reuters.

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу з приводу Декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про ухвалення цієї декларації", - заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Серед країн, що входять до G20, дуже різняться позиції у питанні війни росії проти України: держави Заходу виступають за більш рішучий осуд росії, тоді як країни Глобального півдня хочуть більшого фокусу на економічних питаннях.

У декларації лідери країн-членів G20 закликали до припинення війни в Україні. Вони також висловили занепокоєння з приводу зростання цін на продовольство та енергію, які спричинила війна.

Лідери G20 високо оцінили зусилля Туреччини та ООН щодо створення механізму для забезпечення безпечного експорту продовольства з України.

Вони також закликали до повної, своєчасної та ефективної реалізації цього механізму.

Учасники повторили свої національні позиції щодо війни в Україні та підкреслили, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН.

Лідери G20 визнали, що війна в Україні має значні наслідки для глобальної економіки, зокрема для продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків поставок, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання.

Учасники саміту закликали до припинення військових руйнувань або інших нападів на відповідну інфраструктуру.

Лідери G20 закликали всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, у тому числі територіальну цілісність і суверенітет, міжнародне гуманітарне право та багатосторонню систему, яка забезпечує мир і стабільність. Вони також висловили занепокоєння з приводу несприятливого впливу конфліктів на безпеку цивільного населення.

Серед іншого в документі наголошується, що застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.

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