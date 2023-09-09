Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що деякі справи розглядаються в судах ще з 2016 року.

Велика Палата ВС вирішила, як застосувати рішення Європейського суду з прав людини при розгляді справи засудженого до довічного позбавлення волі

ВП ВС відмовила засудженому в перегляді рішень судів з підстави встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань.

Бюджет органів пробації поповнять за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

За рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, якими призначено покарання у виді штрафу, стягувачем буде уповноважений орган з питань пробації.

Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

  1. У світі
  2. / В Україні

Лідери G20 погодили спільну декларацію зі згадкою про війну в Україні: головні тези

16:20, 9 вересня 2023
В документі наголошується, що застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.
Лідери G20 погодили спільну декларацію зі згадкою про війну в Україні: головні тези
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У суботу, 9 вересня, на саміті G20 погодили спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни рф проти України. Про це повідомляє Reuters.

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу з приводу Декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про ухвалення цієї декларації", - заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Серед країн, що входять до G20, дуже різняться позиції у питанні війни росії проти України: держави Заходу виступають за більш рішучий осуд росії, тоді як країни Глобального півдня хочуть більшого фокусу на економічних питаннях.

У декларації лідери країн-членів G20 закликали до припинення війни в Україні. Вони також висловили занепокоєння з приводу зростання цін на продовольство та енергію, які спричинила війна.

Лідери G20 високо оцінили зусилля Туреччини та ООН щодо створення механізму для забезпечення безпечного експорту продовольства з України.

Вони також закликали до повної, своєчасної та ефективної реалізації цього механізму.

Учасники повторили свої національні позиції щодо війни в Україні та підкреслили, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН.

Лідери G20 визнали, що війна в Україні має значні наслідки для глобальної економіки, зокрема для продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків поставок, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання.

Учасники саміту закликали до припинення військових руйнувань або інших нападів на відповідну інфраструктуру.

Лідери G20 закликали всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, у тому числі територіальну цілісність і суверенітет, міжнародне гуманітарне право та багатосторонню систему, яка забезпечує мир і стабільність. Вони також висловили занепокоєння з приводу несприятливого впливу конфліктів на безпеку цивільного населення.

Серед іншого в документі наголошується, що застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.



 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду