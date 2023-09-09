Деяким «українцям» перестануть платити пенсію: подробиці

Пенсій лишаться особи, які після 2014 року займали посади в органах «влади» рф на ТОТ.

В Україні особи, які відкрито підтримували агресію російської федерації залишаться без пенсій, – заявила перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак в ефірі «Суспільне Одеса».

В першому читанні ухвалено законопроєкт №9453, який включає ряд важливих положень. Припинення нараховування пенсійних виплат стосується українців, які після 2014 року займали посади в органах влади, озброєних структурах рф або працювали на окупованих територіях України.

«Якщо людина відверто вела підривну діяльність проти України, працювала в державних органах росії, збройних формуваннях росії або на території ОРДЛО після початку російської агресії – ми не платитимемо такій людині пенсію, не витрачатимемо кошти наших платників податків, щоб платити пенсію тим, хто підтримував агресора», – пояснила вона.

Законопроєкт також містить положення, що стосуються обчислення стажу українців, який вони здобули у будь-якій країні, включаючи російську федерацію, при нарахуванні пенсії. Положення цієї ініціативи також передбачають можливість анулювати пенсію та повертати її до бюджету, якщо вона не знімалася з рахунку протягом 6 місяців.

«Ці норми вже працюють тривалий час. Якщо ми бачимо, що на рахунку пенсіонера за шість місяців немає руху коштів... здійснюється припинення нарахування пенсії до того моменту, поки пенсіонер не з'явиться і не скаже, що він живий, що з ним усе добре», – пояснила вона.

Ці зміни мають на меті впровадження строгих заходів щодо осіб, які підтримували агресивну діяльність російської федерації на території України та мають на меті зміцнення національної безпеки та суверенітету країни.

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