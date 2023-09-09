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Некоторым «украинцам» перестанут платить пенсию: подробности

22:00, 9 сентября 2023
Пенсий лишатся лица, которые после 2014 года занимали должности в органах «власти» рф на ВОТ.
Некоторым «украинцам» перестанут платить пенсию: подробности
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В Украине лица, которые открыто поддерживали агрессию российской федерации останутся без пенсий, - заявила первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в эфире «Суспільне Одеса».

В первом чтении принят законопроект №9453, который включает ряд важных положений. Прекращение начисления пенсионных выплат касается украинцев, которые после 2014 года занимали должности в органах власти, вооруженных структурах рф или работали на оккупированных территориях Украины.

«Если человек откровенно вел подрывную деятельность против Украины, работал в государственных органах России, вооруженных формированиях россии или на территории ОРДЛО после начала российской агрессии – мы не будем платить такому человеку пенсию, не будем тратить средства наших налогоплательщиков, чтобы платить пенсию тем, кто поддерживал агрессора», – пояснила она.

Законопроект также содержит положения, касающиеся исчисления стажа украинцев, который они получили в любой стране, включая российскую федерацию, при начислении пенсии. Положения этой инициативы также предусматривают возможность аннулировать пенсию и возвращать ее в бюджет, если она не снималась со счета в течение 6 месяцев.

«Эти нормы уже работают длительное время. Если мы видим, что на счету пенсионера за шесть месяцев нет движения средств... осуществляется прекращение начисления пенсии до того момента, пока пенсионер не появится и не скажет, что он жив, что с ним все хорошо», – пояснила она.

Эти изменения имеют целью внедрение строгих мер в отношении лиц, которые поддерживали агрессивную деятельность российской федерации на территории Украины и имеют целью укрепление национальной безопасности и суверенитета страны.

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