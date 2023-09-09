Даты профессиональных и государственных праздников могут изменить: Зеленский дал поручение

Зеленский заявил о множестве несовместимых совпадений празднований и отсутствии многих памятных дат в государственном календаре.

Источник фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления с Днем физической культуры и Днем украинского кино заявил, что поручил Правительству и соответствующим государственным институтам пересмотреть и обновить всю систему государственных праздников и дней памяти, чтобы избежать советских совпадений.

«Я поручил Правительству Украины, соответствующим государственным институтам пересмотреть всю систему государственного внимания и обновить ее – справедливо и логично», – сказал Зеленский.

Во вторую субботу сентября в Украине отмечают свой день одновременно два профессиональных сообщества - это День физической культуры и спорта и День украинского кино. И подобных совпадений в слишком много.

«Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам», – отметил Президент

Кроме того, по его словам, есть много дней памяти и дней украинских достижений, которых до сих пор нет в календаре.

«Некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре. Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня – например, сообщество украинских историков», – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский утвердил перенос Дней украинской письменности, казачества и усыновления.

Кроме того, Зеленский подписал закон о переносе Рождества и других праздников.

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