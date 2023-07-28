Зеленський затвердив перенесення Днів української писемності, козацтва та усиновлення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення Дня української писемності, Дня українського козацтва, Дня усиновлення та деяких інших свят. Зміни до інших указів глави держави внесли 28 липня, і вони набули чинності в цей же день.
Відтепер День української писемності та мови відзначатимуть 27 жовтня замість 9 листопада.
День Українського козацтва буде першого жовтня, а не 14-го, День хрещення Київської Русі-України – 15 липня замість 28-го.
День усиновлення відзначатимуть 17 вересня замість 30 вересня, а День Української Державності припадатиме на 15 липня замість 28-го, відповідно до новоюліанського церковного календаря.
Раніше ми писали, ПЦУ остаточно затвердила перехід на новий календар: дати та свята.
Додамо, що Зеленський підписав закон про перенесення Різдва та інших свят.
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