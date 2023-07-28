Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Хто з суддів 9 серпня може отримати відрядження у новий суд – список ВККС

Найбільша кількість кандидатів на відрядження – у Солом’янський районний суд Києва.

Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє провести вибори під час війни, і належить прийняти важливі рішення з цього питання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що немає конституційної заборони на вибори під час війни, і не повинно бути застою демократії в Україні.

Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.

У ВККС пояснили, чому не допустили певні громадські організації до формування ГРД

Зокрема, ВККС вирішила відмовити громадським організаціям, які не довели, що працювали з міжнародними проектами.

У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Зеленський затвердив перенесення Днів української писемності, козацтва та усиновлення

18:46, 28 липня 2023
В Україні офіційно змінено дати деяких свят.
Зеленський затвердив перенесення Днів української писемності, козацтва та усиновлення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення Дня української писемності, Дня українського козацтва, Дня усиновлення та деяких інших свят. Зміни до інших указів глави держави внесли 28 липня, і вони набули чинності в цей же день.

Відтепер День української писемності та мови відзначатимуть 27 жовтня замість 9 листопада.

День Українського козацтва буде першого жовтня, а не 14-го, День хрещення Київської Русі-України – 15 липня замість 28-го.

День усиновлення відзначатимуть 17 вересня замість 30 вересня, а День Української Державності припадатиме на 15 липня замість 28-го, відповідно до новоюліанського церковного календаря.

Раніше ми писали, ПЦУ остаточно затвердила перехід на новий календар: дати та свята.

Додамо, що Зеленський підписав закон про перенесення Різдва та інших свят.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді