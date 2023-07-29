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Міносвіти розробило тест на основі штучного інтелекту, який допоможе обрати професію

12:37, 29 липня 2023
Завдяки алгоритмам та опрацюванню відповідей, система визначає, яка з понад тисячі професій більше підходить тій чи іншій людині.
Міносвіти розробило тест на основі штучного інтелекту, який допоможе обрати професію
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Міністерство освіти та науки розробило тест на основі штучного інтелекту, який допоможе вступникам визначитись з їхньою майбутньою професією.

«У пошуках себе люди можуть 3-4 рази за життя змінювати професію. Технології розвиваються, деякі професії стають не актуальними, тож виникає загроза втратити роботу», – зазначають у МОН.

У відомстві додають, що разом із тим з'являються нові професії, які є більш адаптованими до нового поділу між людьми, машинами і програмними продуктами.

Саме тому створили безкоштовний профорієнтаційний тест на основі штучного інтелекту.

Завдяки алгоритмам та опрацюванню відповідей, система визначає, яка з понад тисячі професій більше підходить тій чи іншій людині. 

Тестування вже пройшли понад 100 000 здобувачів освіти.

«Упродовж останніх місяців у закладах освіти Тернопільської та Волинської областей провели практичні профорієнтаційні тренінги для понад 3 000 учнів і учениць 8-11 класів, а мультимедійний SCORM-курс із вибору професії без гендерних стереотипів завершили понад 7 000 здобувачів освіти», – розповідає виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

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