У Києві на Голосіївському проспекті частково обмежать рух: графік

Дорожники працюватимуть у вечірній і нічний час, щоб менше впливати на трафік.

Джерело фото: inlviv.in.ua

На проспекті Голосіївському у Києві частково обмежать рух із 21:00 до 8:00 28, 29 та 30 липня. Там розпочинається поточний ремонт.

Дорожники працюватимуть у вечірній і нічний час, щоб менше впливати на трафік.

Як розповіли у КМДА, на ділянці від пл. Деміївської до пл. Голосіївської оновлюватимуть покриття в обидва напрямки.

На першому етапі ремонту на ділянці зніматимуть старе асфальтове покриття.

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