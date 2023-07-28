В Киеве на Голосеевском проспекте частично ограничат движение: график

На проспекте Голосеевском в Киеве частично ограничат движение с 21:00 до 8:00 28, 29 и 30 июля. Там начинается текущий ремонт.
Дорожники будут работать в вечернее и ночное время, чтобы меньше влиять на трафик.
Как рассказали в КГГА, на участке от пл. Демеевской до пл. Голосеевской будут обновлять покрытие в оба направления.
На первом этапе ремонта на участке снимут старое асфальтовое покрытие.
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