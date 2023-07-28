Как правило, новая банковская карта «привязывается» к текущему банковскому счету пенсионера.

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В Пенсионном фонде ответили, нужно ли уведомлять органы ПФУ, если потеряли пенсионную банковскую карту.

Так, там отметили, что с вопросами, касающимися банковских сервисов, целесообразно обращаться в отделение банка, в котором вы обслуживаетесь.

Ведь, как правило, новая банковская карта «привязывается» к текущему банковскому счету пенсионера, и в таком случае уведомлять орган Пенсионного фонда о потере карты не требуется.

Но, если вы изменили счет в банке или изменили банк, то такую информацию нужно предоставить в орган ПФУ обязательно.

Для этого в любой удобный сервисный центр Фонда или через веб-портал электронных услуг Фонда следует подать соответствующее заявление, отметив новые банковские реквизиты.

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