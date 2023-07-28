Кто из судей 9 августа может получить командировку в новый суд – список ВККС

Наибольшее количество кандидатов хотят командироваться в Соломенский районный суд Киева.

Высшая квалификационная комиссия судей 9 августа 2023 года рассмотрит вопрос командирования 32 судей, которые добровольно желают временно командироваться в состав 6 судов. Отметим, что наибольшее количество желающих временно сменить место работы (13), хотят осуществлять правосудие в Соломенском районном суде Киева.

Время рассмотрения вопросов командировки – 9:30 и 13:00.

Будут рассмотрены командирования судей в следующие суды:

1) до Бориспільського міськрайонного суду Київської області:

- Даценка Василя Миколайовича, судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;

- Шевченко Ірини Миколаївни, судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв;

2) до Броварського міськрайонного суду Київської області:

- Бізяєвої Надії Олегівни, судді Енергодарського міського суду Запорізької області;

- Вайновської Олени Євгенівни, судді Володарського районного суду Донецької області;

- Давидовської Тетяни Володимирівни, судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;

- Майни Ганни Євгенівни, судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

- Мохова Євгена Івановича, судді Волноваського районного суду Донецької області;

- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;

- Скрипки Олександра Володимировича, судді Корольовського районного суду міста Житомира;

- Шевченко Ірини Миколаївни, судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;

- Шевченко Марини Олександрівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

3) до Київського районного суду міста Харкова:

- Коваленко Наталії Вікторівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області;

- Сербіненко Інни Володимирівни, судді Вовчанського районного суду Харківської області;

- Суського Олега Івановича, судді Троїцького районного суду Луганської області;

- Цимбалістенко Олени Валентинівни, судді Печенізького районного суду Харківської області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

4) до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області:

- Журавель Олени Олександрівни, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

5) до Малиновського районного суду міста Одеси:

- Марченко Нінель Валеріївни, судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;

- Под'ячевої Інни Дмитрівни, судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

6) до Солом'янського районного суду міста Києва:

- Воронкіна Олександра Анатолійовича, судді Старобільського районного суду Луганської області;

- Гридасової Анни Михайлівни, судді Носівського районного суду Чернігівської області;

- Капустинського Максима Вікторовича, судді Енергодарського міського суду Запорізької області;

- Кітова Олександра Васильовича, судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області;

- Кратка Дмитра Михайловича, судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області;

- Лещенко Олени Василівни, судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області;

- Писанець Наталі Володимирівни, судді Волноваського районного суду Донецької області;

- Ріхтера Владислава Володимировича, судді Борзнянського районного суду Чернігівської області;

- Світлицької Вікторії Миколаївни, судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;

- Скотаря Романа Євгеновича, судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- Степанової Сніжани Володимирівни, судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;

- Цвєлодуб Ганни Олександрівни, судді Роменського міськрайонного суду Сумської області;

- Чайкіної Ольги Володимирівни, судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Автор: Вячеслав Хрипун

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