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  1. В Украине

Суд избрал меру пресечения нардепу Юрию Аристову — личное обязательство

18:01, 28 июля 2023
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для нардепа, который во время войны отдыхал на Мальдивах.
Суд избрал меру пресечения нардепу Юрию Аристову — личное обязательство
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В пятницу, 28 июля, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Юрию Аристову, который во время войны отдыхал на Мальдивах. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Он подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

Известно, что 27 июля Генеральный прокурор сообщил ему о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

«Работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.

Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одной из фешенебельных гостиниц в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого визита народного депутата на Мальдивы во время войны. Следователи Бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на курортном отдыхе, несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.

Установлено, что в середине июля 2023 депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши на Мальдивах. С женой и детьми он до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Следствие подтвердило, что в период с 05 июня по 22 июля 2023 депутат находился за пределами Украины. Депутат, согласно документам, выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества нашего государства с Правительством Литовской Республики.

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось. Продолжается досудебное расследование», — напомнили в ГБР.

Ранее Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов составляет мандат народного депутата.

Кроме того, СБУ заявила, что Аристов использовал ложные документы для выезда за границу.

А еще 27 июля Рада прекратила полномочия депутата от «Слуги Народа» Юрия Аристова.

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